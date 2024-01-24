ВСУ обстреляли белгородское село Дорогощь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Пострадавших в результате обстрела нет, уточнил губернатор.

По его словам, повреждения выявлены в двух частных домовладениях. Также пострадала одна хозяйственная постройка. Подомовой обход пройдет в светлое время суток.

Накануне ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе хутор Балки Шебекинского городского округа Белгородской области. Повреждения получил гражданский автомобиль, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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