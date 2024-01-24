ВСУ обстреляли белгородское село Дорогощь
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Дорогощь Грайворонского городского округа Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Пострадавших в результате обстрела нет, уточнил губернатор.
По его словам, повреждения выявлены в двух частных домовладениях. Также пострадала одна хозяйственная постройка. Подомовой обход пройдет в светлое время суток.
Накануне ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе хутор Балки Шебекинского городского округа Белгородской области. Повреждения получил гражданский автомобиль, сообщает «Радиоточка НСН».
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