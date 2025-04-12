Минобрнауки: Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ

Переход на новую систему высшего образования, который начнется в вузах в 2026 году, не затронет ЕГЭ, рассказал РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

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Он уточнил, что обновление не затронет и квоты в университетах. При этом эту систему также намерены усовершенствовать для повышения качества отбора студентов.

Министерство подготовит и утвердит все необходимые нормативы к 2026 году.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что в 2025 году серьезных изменений в сдаче ЕГЭ не будет, но по некоторым дисциплинам были внесены важные уточнения, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы не завалить экзамен, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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