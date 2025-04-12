Студия Warner Bros. представит третий фильм о Битлджусе

При этом пока не подтверждено, что режиссером триквела выступит Тим Бертон.

Ожидается, что новый фильм расширит вселенную Битлджуса. Помимо прочего студия работает над продолжением картины «Minecraft» и разрабатывают ленту о персонаже «Властелина колец» Голлуме.

Фильм «Minecraft в кино» в первые выходные мирового проката заработал 301 миллион долларов, 157 из которых пришлись на сборы в США, что сделало картину лучшим стартом среди прочих экранизаций видеоигр.

Как рассказала «Радиоточке НСН» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, студия Warner Bros. изначально ставила на этот проект, который помог им подняться после провала фильмов «Джокер. Безумие на двоих», «Микки 17» и «Мудрые парни» с Робертом Де Ниро.

