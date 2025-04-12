Студия Warner Bros. представит третий фильм о Битлджусе
Киностудия Warner Bros. ведет разработку третьего фильма о Битлджусе, пишет Deadline со ссылкой на гендиректоров компании Майка Де Луку и Пэм Эбди.
При этом пока не подтверждено, что режиссером триквела выступит Тим Бертон.
Ожидается, что новый фильм расширит вселенную Битлджуса. Помимо прочего студия работает над продолжением картины «Minecraft» и разрабатывают ленту о персонаже «Властелина колец» Голлуме.
Фильм «Minecraft в кино» в первые выходные мирового проката заработал 301 миллион долларов, 157 из которых пришлись на сборы в США, что сделало картину лучшим стартом среди прочих экранизаций видеоигр.
Как рассказала «Радиоточке НСН» главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, студия Warner Bros. изначально ставила на этот проект, который помог им подняться после провала фильмов «Джокер. Безумие на двоих», «Микки 17» и «Мудрые парни» с Робертом Де Ниро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студия Warner Bros. представит третий фильм о Битлджусе
- Двое мужчин пострадали при пожаре в Приморье
- Онищенко: Текущий сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В
- Россия и Индонезия ведут переговоры о сотрудничестве в космосе
- СМИ назвали «антагонистичной» обстановку на переговорах Украины и США
- Путин поздравил с Днем космонавтики работников ракетно-космической отрасли
- На Кубани приостановили движение поездов из-за падения БПЛА
- «Москвич» сохранил право на знак с эмблемой АЗЛК до 2033 года
- Под Нижним Новгородом автомобиль сбил семь пешеходов
- Военнослужащим повысят оклады в 1,045 раза с 1 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru