ВСУ обстреляли белгородские села Дроновка и Графовка
Два населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, в Грайворонском городском округе в селе Дроновка частный дом загорелся из-за прямого попадания снаряда. Собственник оперативно потушил пожар.
«В селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения», — написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, одна из улиц осталась без электричества.
Ранее украинский беспилотник атаковал белгородское село Дунайка, четыре человека были ранены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru