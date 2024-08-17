ВСУ обстреляли белгородские села Дроновка и Графовка

Два населенных пункта Белгородской области подверглись обстрелам ВСУ, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Количество пострадавших при обстреле Донецка возросло до 13 человек

Так, в Грайворонском городском округе в селе Дроновка частный дом загорелся из-за прямого попадания снаряда. Собственник оперативно потушил пожар.

«В селе Графовка Краснояружского района в результате обстрела есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, одна из улиц осталась без электричества.

Ранее украинский беспилотник атаковал белгородское село Дунайка, четыре человека были ранены.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры