Губернатор сообщил о четырех раненых при ударе дрона по белгородскому селу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении четырёх жителей в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на село Дунайка Грайворонского городского округа. Как уточнил глава региона, дрон сдетонировал возле административного здания.

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Бригады скорой помощи переправили троих раненых в одну из больниц областного центра. Еще одна пострадавшая женщина получила медицинскую помощь амбулаторно. В здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено два легковых автомобиля.

Ранее в четверг, 15 августа губернатор проинформировал о ранении ещё четырёх человек при ударе беспилотников по городу Шебекино. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди пострадавших - два фельдшера скорой помощи.

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Фото: t.me/vvgladkov
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