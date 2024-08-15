Губернатор сообщил о четырех раненых при ударе дрона по белгородскому селу

Бригады скорой помощи переправили троих раненых в одну из больниц областного центра. Еще одна пострадавшая женщина получила медицинскую помощь амбулаторно. В здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено два легковых автомобиля.

Ранее в четверг, 15 августа губернатор проинформировал о ранении ещё четырёх человек при ударе беспилотников по городу Шебекино. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди пострадавших - два фельдшера скорой помощи.

