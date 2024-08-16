Количество пострадавших при обстреле Донецка возросло до 13 человек

Число мирных жителей, пострадавших от обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, увеличилось до 13 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По данным главы региона, в результате атаки украинских войск с использованием дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю в Петровском районе пострадали два мирных жителя. Помимо этого, в результате обстрелов были повреждены три жилых здания и три объекта гражданской инфраструктуры.

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В пятницу украинские вооруженные силы нанесли удар по гипермаркету «Галактика», расположенного в Петровском районе Донецка, в результате чего вспыхнул мощный пожар.

Министерство здравоохранения ДНР сообщало о 11 пострадавших в результате обстрела этого района. По словам Пушилина, среди пострадавших есть подросток 2008 года рождения, который в настоящее время находится в реанимации. В Минздрае ДНР уточнили, что у большинства пострадавших зафиксированы минно-взрывные травмы и контузии, передает «Радиоточка НСН».

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