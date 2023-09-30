ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой

Уточняется, что в результате инцидента ранен монах и прихожанин.

Сегодня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли почти 90 ударов по восьми муниципальным образованиям Белгородской области, российские военные сбили пять беспилотников противника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

