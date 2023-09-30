ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой
Украинская сторона нанесла удар по монастырю под Волновахой, сообщили власти ДНР.
Уточняется, что в результате инцидента ранен монах и прихожанин.
Сегодня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли почти 90 ударов по восьми муниципальным образованиям Белгородской области, российские военные сбили пять беспилотников противника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru