ВСУ нанесли удар по монастырю под Волновахой

Украинская сторона нанесла удар по монастырю под Волновахой, сообщили власти ДНР.

Белгородское село Муром обстреляли ВСУ

Уточняется, что в результате инцидента ранен монах и прихожанин.

Сегодня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки нанесли почти 90 ударов по восьми муниципальным образованиям Белгородской области, российские военные сбили пять беспилотников противника, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее украинский беспилотник сбросил бомбу на автомобили в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/bazabazon
ТЕГИ:ДНРУкраинаВСУПострадавшие

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