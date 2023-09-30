Белгородское село Муром обстреляли ВСУ

В субботу утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области. Обошлось без пострадавших, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 30 сентября.

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«Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», - отметил глава Белгородской области.

По его словам, оперативные службы уже прибыли на место, идет подомовой обход для оценки ущерба и проведения необходимых работ.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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