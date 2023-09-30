Белгородское село Муром обстреляли ВСУ
30 сентября 202310:11
В субботу утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром Белгородской области. Обошлось без пострадавших, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 30 сентября.
«Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина села Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», - отметил глава Белгородской области.
По его словам, оперативные службы уже прибыли на место, идет подомовой обход для оценки ущерба и проведения необходимых работ.
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- Белгородское село Муром обстреляли ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru