Пять беспилотников ВСУ сбили над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили в небе над регионами России пять украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Авиационная опасность объявлена в Орловской области

В ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 11:00 до 13:00 мск 4 апреля.

Уточняется, что три беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области и ещё два – над территорией Курской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли по объектам ВПК Украины семь групповых ударов, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияПВОВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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