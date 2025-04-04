Пять беспилотников ВСУ сбили над регионами России
4 апреля 202514:24
Российские средства ПВО уничтожили в небе над регионами России пять украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 11:00 до 13:00 мск 4 апреля.
Уточняется, что три беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области и ещё два – над территорией Курской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли по объектам ВПК Украины семь групповых ударов, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru