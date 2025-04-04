Пять беспилотников ВСУ сбили над регионами России

В ведомстве указали, что инциденты произошли в период с 11:00 до 13:00 мск 4 апреля.

Уточняется, что три беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Белгородской области и ещё два – над территорией Курской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли по объектам ВПК Украины семь групповых ударов, сообщает «Свободная пресса».