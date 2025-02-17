ВСУ атакуют Краснодарский край
17 февраля 202502:01
Вооруженные силы Украины атакуют Краснодарский край, сообщает Telegram-канал Mash.
Обломки беспилотника упали в станице Северской, возле Ильского НПЗ. Произошло возгорание. По словам очевидцев, звуки взрывов также слышны в Кавказском районе и в Славянске-на-Кубани, где ранее обломки дронов упали на частные жилые дома.
В результате атаки пострадала четырёхлетняя девочка, которая находится в больнице.
Ранее трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru