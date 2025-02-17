ВСУ атакуют Краснодарский край

Обломки беспилотника упали в станице Северской, возле Ильского НПЗ. Произошло возгорание. По словам очевидцев, звуки взрывов также слышны в Кавказском районе и в Славянске-на-Кубани, где ранее обломки дронов упали на частные жилые дома.

В результате атаки пострадала четырёхлетняя девочка, которая находится в больнице.

Ранее трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

