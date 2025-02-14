Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в Курской области

Комбайнер в Креневском районе Курской области получил ранения из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины его комбайна во время полевых работ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Курской области при атаке ВСУ пострадала женщина

По его словам, в момент атаки местный житель выпрыгнул на ходу из кабины своего комбайна, но это не спасло его от получения закрытой черепно-мозговой травмы, а также перелома пяточной кости.

«Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное», — добавил Хинштейн.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Рыльск Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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