Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в Курской области
Комбайнер в Креневском районе Курской области получил ранения из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины его комбайна во время полевых работ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, в момент атаки местный житель выпрыгнул на ходу из кабины своего комбайна, но это не спасло его от получения закрытой черепно-мозговой травмы, а также перелома пяточной кости.
«Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное», — добавил Хинштейн.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Рыльск Курской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru