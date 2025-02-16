Трое мирных жителей погибли при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Три мирных жителя погибли в результате очередной атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанёс удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли, сообщил губернатор.
Он выразил самые искренние соболезнования семьям и близким погибших.
Ранее сегодня, 16 февраля, Гладков сообщал, что дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, еще одна пострадала. Кроме того, в результате атаки украинского дрона пострадал работник сельхозпредприятия в селе Репяховка Краснояружского района. Губернатор также отметил, что в поселке Уразовоодин БПЛА взорвался на территории частного дома, повредив дом, гараж, а также находящийся внутри гаража трактор и легковой автомобиль. Второй беспилотник атаковал многоквартирный дом, выбив окна в нескольких квартирах. В самом городе Валуйки в результате взрыва дрона были повреждены три автомобиля и один частный дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru