ВСУ атаковали Железногорск

Вооруженные силы Украины атаковали Железногорск Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Количество пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 10

По словам очевидцев, около 02:00 мск были слышны хлопки, над домами — яркие вспышки.

Беспилотники летали низко в Дмитровском районе.

Ранее ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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