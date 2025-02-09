ВСУ атаковали Железногорск
9 февраля 202503:01
Вооруженные силы Украины атаковали Железногорск Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, около 02:00 мск были слышны хлопки, над домами — яркие вспышки.
Беспилотники летали низко в Дмитровском районе.
Ранее ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru