Количество пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 10

В результате украинского обстрела центра Макеевки пострадали 10 человек, сообщил глава дНР Денис Пушилин.

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По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Одна девушка скончалась.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский выразил мнение, что Макеевку могли атаковать ракетами с фугасной боевой частью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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