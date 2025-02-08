Количество пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки возросло до 10
8 февраля 202517:20
В результате украинского обстрела центра Макеевки пострадали 10 человек, сообщил глава дНР Денис Пушилин.
По его словам, среди пострадавших есть ребенок. Одна девушка скончалась.
Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский выразил мнение, что Макеевку могли атаковать ракетами с фугасной боевой частью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru