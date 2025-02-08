ВСУ обстреляли район автостанции в центре Макеевки ДНР
Украинская сторона обстреляла автостанцию Плеханова в Макеевке, сообщают местные Telegram-каналы.
Судя по публикуемым кадрам, пострадал жилой дом и припаркованные рядом машины. Выбиты стекла, повреждены фасады. На место прибыли сотрудники МЧС.
Предварительно, погибла молодая девушка. По данным СЦКК ДНР, еще одна женщина с ребенком пострадали. После обстрела горят несколько автомобилей.
Ранее режим ЧС ввели на территории Первомайского района Ростова-на-Дону, где многоквартирные дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru