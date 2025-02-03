ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками

Вооруженные силы Украины атаковали Волгоград беспилотными летательными аппаратами, сообщает Telegram-канал Mash.

Минобороны: За два часа сбито 17 беспилотников над четырьмя регионами

По словам очевидцев, беспилотники заметили в Красноармейском и Советском районах города.

После этого раздались взрывы и пропало электричество. Предварительно, все дроны сбила система ПВО.

БПЛА могли направляться в сторону военного городка.

Ранее ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры