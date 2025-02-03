ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками
3 февраля 202502:01
Вооруженные силы Украины атаковали Волгоград беспилотными летательными аппаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, беспилотники заметили в Красноармейском и Советском районах города.
После этого раздались взрывы и пропало электричество. Предварительно, все дроны сбила система ПВО.
БПЛА могли направляться в сторону военного городка.
Ранее ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ВСУ атаковали Волгоград беспилотниками
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru