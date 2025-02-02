Гладков: ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области

ВСУ с помощью беспилотников атаковали два сельскохозяйственных предприятия в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков: При ударе ВСУ по поселку Малиновка погиб один человек

Как сообщил губернатор, в селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами, ранены три сотрудника одного из предприятий.

Губернатор добавил, что в результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что в результате атаки дронов на село Двулучное и поселок Чапаевский ранены трое мирных жителей.

Сегодня, 2 февраля, утром, при ударе ВСУ по поселку Малиновка погиб один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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