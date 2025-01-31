Минобороны: За два часа сбито 17 беспилотников над четырьмя регионами

В России дежурные средства ПВО 30 января с 19.50 до 22.00 мск уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Минобороны: Средства ПВО уничтожили беспилотники в Крыму и в Белгородской области

Это произошло над Курской, Белгородской, Воронежской областями и над Крымом.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее ПВО сбила беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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