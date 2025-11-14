Генерал Липовой: ПВО сбивает большинство запущенных вглубь России беспилотников
Российские средства ПВО уничтожают большинство украинских беспилотников, которые запускаются на территорию РФ. Об этом сайту aif.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Комментируя атаку дронов ВСУ на Новороссийск, он отметил, что какие-то БПЛА сбиваются «ещё на подходе, то есть над моремм, а прочие - над целью.
«Наши средства ПВО успешно работают, и огромное им за это спасибо», — заключил Липовой.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что ночью 14 ноября над территорией региона уничтожили 66 беспилотников ВСУ, больше всего из-за атаки пострадал Новороссийск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Липовой: ПВО сбивает большинство запущенных вглубь России беспилотников
- Телеграм: Румыны не дождались МиГ, а Миндич – НАБУ
- Минюст внес экономиста Рубена Ениколопова в список иноагентов
- Решение Египта в два раза поднять цены на визы назвали недальновидным
- В Госдуме обсудят отмену ответственности для операторов за отключение интернета
- Юрий Дудь заочно получил срок за неисполнение обязанностей иноагента
- Врач Мясников призвал регулярно проверять сахар в крови
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах за немаркированные ИИ-видео
- Венгрия готова одобрить санкции против России за миллиард евро от ЕС
- Немецкий политик назвал причину депортации украинцев из Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru