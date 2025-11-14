Генерал Липовой: ПВО сбивает большинство запущенных вглубь России беспилотников

Комментируя атаку дронов ВСУ на Новороссийск, он отметил, что какие-то БПЛА сбиваются «ещё на подходе, то есть над моремм, а прочие - над целью.

«Наши средства ПВО успешно работают, и огромное им за это спасибо», — заключил Липовой.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что ночью 14 ноября над территорией региона уничтожили 66 беспилотников ВСУ, больше всего из-за атаки пострадал Новороссийск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

