ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ

Вооруженные силы Украины атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщат Telegram-канал Mash.

Повреждения на НПЗ и 31 дрон: ВСУ атаковали несколько регионов РФ

На территории предприятия произошел пожар из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Кроме того, в аэропорту Сочи введён план «Ковёр». Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

По словам местных жителей, они слышали звуки пролёта нескольких БПЛА. Прозвучало около семи взрывов. В городе работает ПВО.

Ранее в районе рязанского НПЗ произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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