ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ
14 марта 202504:01
Вооруженные силы Украины атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, сообщат Telegram-канал Mash.
На территории предприятия произошел пожар из-за падения обломков сбитого беспилотника.
Кроме того, в аэропорту Сочи введён план «Ковёр». Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.
По словам местных жителей, они слышали звуки пролёта нескольких БПЛА. Прозвучало около семи взрывов. В городе работает ПВО.
Ранее в районе рязанского НПЗ произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru