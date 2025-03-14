ВСУ атаковали Туапсинский НПЗ

На территории предприятия произошел пожар из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Кроме того, в аэропорту Сочи введён план «Ковёр». Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

По словам местных жителей, они слышали звуки пролёта нескольких БПЛА. Прозвучало около семи взрывов. В городе работает ПВО.

Ранее в районе рязанского НПЗ произошли взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

