СМИ: В районе рязанского НПЗ произошли взрывы

В районе рязанского нефтеперерабатывающего завода произошли взрывы, сообщает Telegram-канал Mash.

Повреждения на НПЗ и 31 дрон: ВСУ атаковали несколько регионов РФ

Об этом сообщили местные жители. По их словам, слышна работа ПВО. У НПЗ прозвучали несколько взрывов.

Ранее беспилотники атаковали сызранский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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