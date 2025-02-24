СМИ: ВСУ атаковали НПЗ в Рязани
24 февраля 202504:30
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали НПЗ в Рязани, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, на предприятии произошел пожар. По словам очевидцев, было слышно несколько ударов в районе завода, после чего появился огонь.
Ранее в Самарской области ликвидировали последствия атаки на Сызранский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru