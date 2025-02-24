СМИ: ВСУ атаковали НПЗ в Рязани

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали НПЗ в Рязани, сообщает Telegram-канал Mash.

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По предварительным данным, на предприятии произошел пожар. По словам очевидцев, было слышно несколько ударов в районе завода, после чего появился огонь.

Ранее в Самарской области ликвидировали последствия атаки на Сызранский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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