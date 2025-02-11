СМИ: Украинские БПЛА атакуют НПЗ Саратова

Жители Саратова сообщили о звуках взрывов в небе, сообщает Telegra-канал Mash.

Российская ПВО отразила атаку беспилотников на Брянскую область

Беспилотники Вооруженных сил Украины атакуют нефтеперерабатывающий завод.

После падения обломков одного из БПЛА начался сильный пожар. О пострадавших и разрушениях неизвестно.

Кроме того, над Энгельсом ПВО отбивает атаку беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиВСУ

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