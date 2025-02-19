В Самарской области ликвидировали последствия атаки на Сызранский НПЗ
19 февраля 202510:16
Последствия удара ВСУ по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу ликвидировали. Об этом сообщил глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Ситуация на Сызранском НПЗ — на контроле. Последствия атаки ликвидированы», — написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Федорищева, крупных повреждений на объекте нет, никто не пострадал.
Ранее глава региона заявил, что ВСУ ударили по Сызранскому НПЗ, напоминает 360.ru. На месте работали оперативные и экстренные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru