ВСУ атаковали машину «скорой» около Суджи, погиб водитель

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по машине скорой помощи около Суджи, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В Курской области сбили три украинских беспилотника

По его словам, водитель и фельдшер автомобиля погибли, врач ранен. Смирнов отметил, что «террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие».

Ранее после атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры