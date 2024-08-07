ВСУ атаковали машину «скорой» около Суджи, погиб водитель
7 августа 202400:19
Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по машине скорой помощи около Суджи, сообщил в Telegram врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По его словам, водитель и фельдшер автомобиля погибли, врач ранен. Смирнов отметил, что «террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие».
Ранее после атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волейболистка Гончарова отстранена за оскорбительный жест
- Экс-депутат Рады: ВСУ не способны остановить ВС РФ
- ВСУ атаковали машину «скорой» около Суджи, погиб водитель
- Алаудинов: Спецоперация выйдет на финишную прямую через несколько дней
- Глава Курчатова назвал данные об обстрелах курской АЭС фейком
- В Москве задержан мужчина с топором, угрожавший молодым людям
- Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность
- Трамп заявил, что в понедельник даст интервью Илону Маску
- Коалиция США в Сирии 14 раз нарушила протоколы деконфликтации
- Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru