В Курской области сбили три украинских беспилотника
6 августа 202405:35
В Курской области сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram врио губернатора Алексей Смирнов.
Они были самолетного типа. Смирнов поблагодарил бойцов ПВО.
Ранее над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru