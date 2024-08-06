В Курской области сбили три украинских беспилотника

В Курской области сбиты три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram врио губернатора Алексей Смирнов.

Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек

Они были самолетного типа. Смирнов поблагодарил бойцов ПВО.

Ранее над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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