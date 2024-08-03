После атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом
В Орловской области в результате попадания украинского беспилотника в жилой многоэтажный дом начался пожар. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
По данным Baza, взрыв произошел на улице Яблоневой в деревне Жилина, после чего в квартирах на 12-м, 13-м и 14-м этажах выбило окна.
Как сообщил Telegram-канал SHOT, во время ЧП пострадали несколько человек. На место происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и пожарные.
Известно, что первый взрыв прогремел примерно в 01:05 часов ночи по московскому времени, а второй — через 5-7 минут. Тогда на месте уже были пожарные. По данным Mash, второй украинский беспилотник попал в квартиру, расположенную на 16-м этаже.
Позже губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что пожар удалось локализовать. При этом, по его словам, во время происшествия никто не пострадал.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ в Каменском районе загорелись емкости с топливом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru