После атаки ВСУ в Орловской области загорелся жилой дом

В Орловской области в результате попадания украинского беспилотника в жилой многоэтажный дом начался пожар. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

По данным Baza, взрыв произошел на улице Яблоневой в деревне Жилина, после чего в квартирах на 12-м, 13-м и 14-м этажах выбило окна.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, во время ЧП пострадали несколько человек. На место происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и пожарные.

Известно, что первый взрыв прогремел примерно в 01:05 часов ночи по московскому времени, а второй — через 5-7 минут. Тогда на месте уже были пожарные. По данным Mash, второй украинский беспилотник попал в квартиру, расположенную на 16-м этаже.