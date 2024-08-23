ВСУ атаковали БПЛА пять сел в Белгородской области
ВСУ обстреляли и атаковали БПЛА одновременно пять сел в трех приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что никто не пострадал. При этом есть поврежение жилья, например, в Белгородском районе в селе Ясные Зори повреждены остекление и фасад многоквартирного и частного домов, осколками посечен трактор. В селе Бессоновка поврежден социальный объект.
В селе Шаховка Волоконовского района дрон атаковал грузовик. В селе Тишанка в частном доме выбило окна, посечены ворота и легковой автомобиль. В селе Байцуры Борисовского района сгорели частный дом и социальный объект, в двух частных домах пробиты кровли.
ЦБ РФ рекомендовал ранее оперативно выплачивать возмещение пострадавшим в приграничье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru