ВСУ атаковали БПЛА пять сел в Белгородской области

ВСУ обстреляли и атаковали БПЛА одновременно пять сел в трех приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что никто не пострадал. При этом есть поврежение жилья, например, в Белгородском районе в селе Ясные Зори повреждены остекление и фасад многоквартирного и частного домов, осколками посечен трактор. В селе Бессоновка поврежден социальный объект.