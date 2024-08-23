В Белгородской области при обстреле ВСУ была ранена женщина

По его словам, в результате обстрела села Ржевка осколочное ранение ноги получила женщина, её доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

«В населённом пункте имеются повреждения шести частных домовладений», - написал он.

Гладков добавил, что в Шебекино в результате обстрела была посечена кровля частного дома, в селе Муром были атакованы два сельхозпредприятия.

Кроме того, из-за обстрелов нет электричества в сёлах Муром, Зиборовка, Шамино, Коровино.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области на все пассажирские автобусы установят средства радиоэлектронной борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

