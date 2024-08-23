ЦБ РФ рекомендовал оперативно выплачивать возмещение пострадавшим в приграничье

Речь идёт о гражданах, проживающих в Белгородской, Брянской и Курской областях. Центробанк рекомендовал страховщикам рассмотреть возможность выплаты им страховое возмещение, как по договорам личного страхования, так и по застрахованному имуществу.

Граждане могут обратиться в страховую компанию в случае, если в результате боевых действий был причинён вред его жизни или здоровью, а также в случае повреждения или утраты застрахованноего имущества. При этом страховым компаниям регулятор рекомендовал рассматривать заявления даже при отсутствии всех необходимых документов.

Ранее Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям, МФО и потребительским кооперативам прощать долг по ипотеке, если речь идёт о полностью разрушенном жилье в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

