Все обломки Ил-76 вывезли с места крушения

Все обломки военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными ВСУ вывезены с места крушения в Белгородской области. Они доставлены на специальный полигон, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, после завершения работы следственно-оперативной группы увезены последние фрагменты самолета. Место крушения рекультивировано.