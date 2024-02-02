Все обломки Ил-76 вывезли с места крушения

Все обломки военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными ВСУ вывезены с места крушения в Белгородской области. Они доставлены на специальный полигон, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, после завершения работы следственно-оперативной группы увезены последние фрагменты самолета. Место крушения рекультивировано.

СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

Российский Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, все они погибли. Минобороны России заявляло, что самолет сбили ВСУ, нанеся удар из района населенного пункта Липцы под Харьковом. По данным Следственного комитета, воздушное судно атаковали украинские военные ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от украинской стороны просьб о передаче тел пленных, погибших в результате крушения Ил-76.

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ТЕГИ:Крушение СамолётаБелгородская областьИл-76

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