Песков заявил, что Киев не просил передать тела погибших при крушении Ил-76
Кремль не получал от украинской стороны просьб о передаче тел пленных, погибших в результате крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев якобы попросил Москву передать тела погибших.
«В администрацию нет», — ответил Песков на вопрос, поступало ли подобное обращение.
Российский Ил-76 упал в Белгородской области 24 января, напоминает «Свободная пресса». На борту находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, все они погибли. Минобороны России заявляло, что самолет сбили ВСУ, нанеся удар из района населенного пункта Липцы под Харьковом. По данным Следственного комитета, воздушное судно атаковали украинские военные ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot, пишет Ura.ru.
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