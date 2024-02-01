СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

По данным ведомства, обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел, 65 из них принадлежат украинским военным.

Ранее СК подтвердил, что военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области 24 января был сбит ВСУ ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot. СК заявил, что это показала экспертиза изъятых на месте крушения фрагментов, отмечает RT.

На месте крушения самолета, как сообщает СКР, обнаружены части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» США. В ходе осмотра места падения были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет «с надписями и маркировками на английском языке», говорится в сообщении ведомства.

