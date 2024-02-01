СК идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области

Следственный комитет идентифицировал останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, сообщили в ведомстве.

Путин: Ил-76 был сбит американской системой Patriot

По данным ведомства, обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел, 65 из них принадлежат украинским военным.

Ранее СК подтвердил, что военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области 24 января был сбит ВСУ ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot. СК заявил, что это показала экспертиза изъятых на месте крушения фрагментов, отмечает RT.

На месте крушения самолета, как сообщает СКР, обнаружены части зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Patriot» США. В ходе осмотра места падения были обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет «с надписями и маркировками на английском языке», говорится в сообщении ведомства.

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ФОТО: ТАСС
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