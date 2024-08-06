ВС России уничтожили 16 единиц техники ВСУ после атаки на Курскую область
Вооруженные силы РФ уничтожили шесть танков, четыре бронетранспортера, две боевые машины пехоты и три боевые машины «Козак», которые Украина использовала для вооруженной провокации в Курской области. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Согласно данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 08:00 мск 6 августа силами до 300 боевиков при поддержке более 20 бронемашин и 11 танков атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.
Отмечается, что в результате огневого поражения было уничтожено 16 единиц бронетехники, в том числе инженерная машина разграждения.
Ранее сообщалось, что мирный житель погиб в Курской области в результате атаки украинского дрона. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Комаровка Кореневского района, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru