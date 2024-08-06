Водитель автомобиля погиб в Курской области после атаки ВСУ
6 августа 202416:54
Мирный житель погиб в Курской области в результате атаки украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в селе Комаровка Кореневского района.
«Погиб водитель автомобиля. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - написал он.
Ранее Смирнов заявил, что недалеко от села Нехаевка Рыльского района в результате атаки украинского коптера погиб водитель микроавтобуса, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru