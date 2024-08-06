Жительница Суджи в Курской области погибла после обстрела со стороны ВСУ
Жительница Суджи в Курской области погибла после массированного обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он принес соболезнования близким и родным погибшей. По словам Смирнова, за медпомощью обратились еще трое суджанцев, среди которых один ребенок.
Кроме того, указал он, два человека пострадали в Большесолдатском районе и один — в Рыльском. Все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях. Губернатор подчеркнул, что повреждения в результате атак получили автомобили и жилые дома.
Ранее сообщалось, что украинские силы попытались зайти в Курскую область, прорыва границы не допущено. Данные о попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию области поступили из Суджанского и Кореневского районов, передает «Радиоточка НСН».
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