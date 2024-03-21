ВС РФ уничтожили пункт дислокации диверсантов около границы Белгородской области

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсантов в лесопосадке приграничного с Белгородской областью района Украины, сообщили в Минобороны России.

В Белгороде установят еще 100 модулей для защиты от обстрелов

Российское оборонное ведомство также показало кадры уничтожения украинских формирований.

Кроме того, российские десантники — операторы FPV-дронов на запорожском направлении поразили наблюдательный пост и пехоту ВСУ.

Ранее здание спортивного комплекса «Белгород-Арена» было повреждено в результате обстрела Белгорода, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ДиверсияБелгородская областьСпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры