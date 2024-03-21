ВС РФ уничтожили пункт дислокации диверсантов около границы Белгородской области
21 марта 202412:26
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинских диверсантов в лесопосадке приграничного с Белгородской областью района Украины, сообщили в Минобороны России.
Российское оборонное ведомство также показало кадры уничтожения украинских формирований.
Кроме того, российские десантники — операторы FPV-дронов на запорожском направлении поразили наблюдательный пост и пехоту ВСУ.
Ранее здание спортивного комплекса «Белгород-Арена» было повреждено в результате обстрела Белгорода, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве госпитализировали экс-продюсера Алсу Валерия Белоцерковского
- Звезда «Клана Сопрано» обвинила Джонни Деппа в неподобающем поведении на съемках
- Сергей Зверев ужаснулся отсутствию вкуса у зрителей Большого театра
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации диверсантов около границы Белгородской области
- Кологривый извинился перед поклонниками
- Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей
- Под Белгородом мужчину задержали за подготовку терактов против военных
- Исследование: Чаще темой саморазвития интересуются россияне с низким уровнем дохода
- Британский сериал «Аббатство Даунтон» завершится полнометражным фильмом
- Толстой: Военные РФ будут уничтожать всех французских солдат на Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru