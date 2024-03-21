«Белгород-Арена» получила повреждения после обстрела города

Ранее в городе и Белгородском районе объявили ракетную опасность. По данным Минобороны, над Белгородской областью были уничтожены десять реактивных снарядов системы «Вампир», пишет Ura.ru.

«Центральный вход – практически нет. Административный корпус: мой кабинет, кабинеты секретаря – их нет, все разбито. Повреждения стекол процентов на 20%... Ну и оборудование… тоже много повреждений», — цитирует Черникова РИА Новости.

По словам директора, никто не пострадал, все работали удаленно, а мероприятия на арене отменены. Черников подчеркнул, что объект отремонтируют и сделают все «для того, чтобы нашим спортсменам было комфортно здесь соревноваться».

