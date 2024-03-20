В Белгороде установят еще 100 модулей для защиты от обстрелов

Власти Белгорода дополнительно закупят 100 модульных сооружений для защиты от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

Над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов «Вампир»

По его словам, заявка на изготовление конструкций уже передана. Власти города ожидают поставку в течение трех недель.

Также в Белгороде до конца текущей недели установят тысячу контролеров на домофоны, которые позволяют быстро открывать двери во время ракетной опасности. До конца марта устройствами оборудуют три тысячи подъездов.

В среду, 20 марта, при обстреле Белгорода со стороны Украины один человек погиб и двое пострадали. Два детских сада и школа получили повреждения, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры