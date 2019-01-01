Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Он рассказал, что в данный момент продюсер начал дышать самостоятельно, однако по-прежнему находится в медикаментозном сне. До сих пор у Алибасова наблюдаются проблемы с ожогами, расположенными в кишечнике. Уточняется, что главная опасность полученных травм – опасность закупорки вследствие неправильного срастания тканей.

Ранее, 4 июня, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован. Он выпил средство для прочистки труб, перепутaв его со стaкaном сокa.

В свою очередь участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера. По его словам, врачам нужно подождать некоторое время, чтобы принять решение.

