Бари Алибасов пообещал дожить до ста лет

Личный врач основателя группы «На-На» Бари Алибасова Мария Мухина опровергла слухи о том, что продюсер пытался совершить суицид.

«Он случайно перепутал яд с чаем, ни о каком суициде речь не идёт, - цитирует заявление врача сайт КП.Ru.

Кроме того, по словам Мухиной, Алибасов, услышав распространившиеся в СМИ накануне слухи о своей смерти, пообещал жить сто лет. В настоящий момент он находится в сознании. Однако питается при помощи зонда и с трудом говорит из-за ожога.

Напомним, 6 июня Алибасову исполняется 72 года. Однако праздник он проводит реанимации НИИ имени Склифосовского из-за того, что во вторник случайно выпил жидкость для очистки труб.

Ранее о состоянии продюсера рассказал НСН участник группы «На-На» Владимир Политов. Он опроверг слухи о предстоящей операции.

