Врач скорой помощи, отказавшийся отвезти ребенка в больницу, задержан в Подмосковье
Следователи задержали врача частной скорой помощи, который отказался перевезти ребенка с пневмонией из одной больницы в другую. Об этом ТАСС рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.
По ее словам, 52-летний медик подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и покушении на мошенничество в крупном размере.
По данным следствия, 11 марта врач частной скорой помощи в подмосковном Видном потребовал от матери мальчика заплатить дополнительные деньги за перевозку ребенка из одной больницы в другую. Не получив оговоренную им сумму в полном объеме, он высадил женщину с ребенком из автомобиля.
Ранее в Екатеринбурге в автоаварии со скорой пострадали четыре человека, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru