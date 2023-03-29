Врач скорой помощи, отказавшийся отвезти ребенка в больницу, задержан в Подмосковье

Следователи задержали врача частной скорой помощи, который отказался перевезти ребенка с пневмонией из одной больницы в другую. Об этом ТАСС рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, 52-летний медик подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и покушении на мошенничество в крупном размере.