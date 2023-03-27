В Екатеринбурге в автоаварии со скорой пострадали четыре человека
27 марта 202302:22
Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
В автоаварии пострадали четыре человека: два в Citroën, в «скорой» - доктор и фельдшер.
В легковом автомобиле травмы получили мужчина и женщина, они госпитализированы. Врач получил ушиб грудной клетки, фельдшер — перелом лодыжки.
Ранее на Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru