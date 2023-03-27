В Екатеринбурге водитель столкнувшегося со «скорой» автомобиля мог быть пьян

В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля, который столкнулся со скорой помощью, имел признаки опьянения, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В Башкирии в ДТП погиб ребенок

В машине Citroën обнаружили несколько емкостей с алкогольной продукцией. 64-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida, после чего допустил столкновение с машиной «скорой».

Напомним, в автоаварии пострадали четыре человека: два в Citroën, в «скорой» - доктор и фельдшер.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияДТПСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры