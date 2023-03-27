В Екатеринбурге водитель столкнувшегося со «скорой» автомобиля мог быть пьян

В машине Citroën обнаружили несколько емкостей с алкогольной продукцией. 64-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida, после чего допустил столкновение с машиной «скорой».

Напомним, в автоаварии пострадали четыре человека: два в Citroën, в «скорой» - доктор и фельдшер.

