В Екатеринбурге водитель столкнувшегося со «скорой» автомобиля мог быть пьян
В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля, который столкнулся со скорой помощью, имел признаки опьянения, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
В машине Citroën обнаружили несколько емкостей с алкогольной продукцией. 64-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Tiida, после чего допустил столкновение с машиной «скорой».
Напомним, в автоаварии пострадали четыре человека: два в Citroën, в «скорой» - доктор и фельдшер.
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