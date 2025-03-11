Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный БПЛА

Ударный беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом обнаружили у жилого дома в Черноголовке в Ногинском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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«Рядом с жилым домом в Черноголовке найден практически целый ударный БПЛА самолетного типа», - отметил источник.

Собеседник агентства поделился, что к аппарату примотано скотчем взрывное устройство, не сработавшее при падении. Место, где нашли БПЛА, оцепили, здесь работают спецслужбы.

Ранее в московской Капотне возле жилого дома упал украинский беспилотник с неразорвавшимся снарядом, дрон уничтожили взрывом.

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