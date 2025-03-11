Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный БПЛА
Ударный беспилотник с неразорвавшимся боеприпасом обнаружили у жилого дома в Черноголовке в Ногинском районе Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Рядом с жилым домом в Черноголовке найден практически целый ударный БПЛА самолетного типа», - отметил источник.
Собеседник агентства поделился, что к аппарату примотано скотчем взрывное устройство, не сработавшее при падении. Место, где нашли БПЛА, оцепили, здесь работают спецслужбы.
Ранее в московской Капотне возле жилого дома упал украинский беспилотник с неразорвавшимся снарядом, дрон уничтожили взрывом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин доволен зарплатой
- «Взрывоопасный регион»: Песков заявил, что РФ хочет стабильного Ближнего Востока
- Песков: В Кремле хотят видеть Сирию единой и дружественной
- «Какой кусок вытащили!» Емельяненко рассказал об операции на позвоночнике
- Рособрнадзор сообщил о нарушениях в вузах, тестирующих мигрантов на знание русского языка
- Генсек ОБСЕ признал, что организация «не в лучшей форме»
- Блогер Фридман оказался рядом с местом атаки дронов ВСУ в Москве
- Обломки неразорвавшегося украинского беспилотника обнаружили в Москве
- Четверо пострадавших остаются в больнице подмосковного Видного после атаки БПЛА
- Возле жилого дома в Черноголовке нашли ударный БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru