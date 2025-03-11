В Капотне ликвидировали дрон ВСУ неразорвавшимся снарядом

По данным Мострансавто, в связи с падением беспилотника движение в сторону города Дзержинский по улице Капотня перекрыто, объезда нет.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что ночью над Московской областью был сбит 91 дрон. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, погибло два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



