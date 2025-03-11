В Капотне ликвидировали дрон ВСУ неразорвавшимся снарядом
Украинский беспилотник с неразорвавшимся снарядом уничтожили взрывом в московской Капотне, сообщили в МЧС.
Беспилотник упал возле жилого дома. На место приехали оперативные службы, которые эвакуировали жителей дома на безопасное расстояние.
Взрывотехники ликвидировали БПЛА с помощью робота-сапера.
По данным Мострансавто, в связи с падением беспилотника движение в сторону города Дзержинский по улице Капотня перекрыто, объезда нет.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что ночью над Московской областью был сбит 91 дрон. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, погибло два человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru