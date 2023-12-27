Над Ростовской областью сбит беспилотник

Российские системы противоракетной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Ростовской областью, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

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По его словам, в настоящее время уточняются последствия на земле.

Ранее 10 беспилотников ВСУ сбиты на донецком направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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