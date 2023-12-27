В Белгородской и Ростовской областях уничтожили два дрона ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Над Ростовской областью сбит беспилотник

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.

Дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ночь на среду над регионом сбили беспилотник, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьРостовская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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