В Белгородской и Ростовской областях уничтожили два дрона ВСУ
27 декабря 202307:58
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.
Дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны, пишет «Свободная пресса».
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что в ночь на среду над регионом сбили беспилотник, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru