ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 642 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 642 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

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Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 72,85 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 12,4 тысячи смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,64 млн человек.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил показатели смертности на фоне эпидемии COVID-19 в России и ряде других стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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