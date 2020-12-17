ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 642 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 642 тысячи. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 72,85 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 12,4 тысячи смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,64 млн человек.
Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил показатели смертности на фоне эпидемии COVID-19 в России и ряде других стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru