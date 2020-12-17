ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 642 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 72,85 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 12,4 тысячи смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,64 млн человек.

Ранее российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил показатели смертности на фоне эпидемии COVID-19 в России и ряде других стран.

