Врач сравнил смертность во время эпидемии в России и других странах

Российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил показатели смертности на фоне эпидемии COVID-19 в России и ряде других стран.

«В России система оказалась устойчивее, что видно по цифрам прироста смертности за время эпидемии, который значительно ниже, чем в других развитых странах», — сообщил медик в своем Telegram, имею в виду медицинскую систему РФ.

По словам Мясникова, за десять месяцев прошлого года в России скончались почти 1,5 миллиона человек. При этом рост смертности в этом году составил около 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Из 150 тысяч «дополнительных смертей» 108 тысяч пришлось на причины, которые не связаны с коронавирусом, отметил Мясников.