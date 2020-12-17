Врач сравнил смертность во время эпидемии в России и других странах

Российский врач и телеведущий Александр Мясников сравнил показатели смертности на фоне эпидемии COVID-19 в России и ряде других стран.

«В России система оказалась устойчивее, что видно по цифрам прироста смертности за время эпидемии, который значительно ниже, чем в других развитых странах», — сообщил медик в своем Telegram, имею в виду медицинскую систему РФ.

По словам Мясникова, за десять месяцев прошлого года в России скончались почти 1,5 миллиона человек. При этом рост смертности в этом году составил около 10 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Из 150 тысяч «дополнительных смертей» 108 тысяч пришлось на причины, которые не связаны с коронавирусом, отметил Мясников.

Мясников объяснил разницу между вакцинами от коронавируса

Например, в Испании за этот период времени смертность возросла на 18,7 процентов, в Италии — 15 процентов, в США — на 11,7 процентов, сообщил врач.

Ранее Мясников заявил, что россиянам стоит готовиться к новой волне коронавирусной инфекции.

В 2021 году людей ждёт очередная волна вируса, и возможно, не одна.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусВрачи
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